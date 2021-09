Eerste elektrische binnenvaartschip Nederland in gebruik genomen

Binnenschipper Van der Knaap vertelt hoe het is om met een elektrisch binnenvaartschip te varen. Het schip heeft twee accu's om de dagelijkse route te varen. 's Nachts worden de accu's opgeladen wanneer het schip is aangemeerd:

Het schip is ontwikkeld door ZES, Zero Emission Services in Rotterdam. Het bedrijf wil de binnenvaart verduurzamen met een nieuw, schoon en betaalbaar transportsysteem. "Weg met de vervuilende stookolie dus", zegt een woordvoerder van ZES.

De binnenvaart veroorzaakt een klein deel van de CO2-uitstoot in de transportsector, zo'n 5 procent. Toch is medewerking van de binnenvaart onmisbaar om de klimaatdoelen te halen, zegt ZES.

Het idee is volgens ZES eenvoudig: vul een container met accu's, zet deze in het ruim van het schip, vaar naar de volgende terminal waar volle accu's klaar staan. De lege accu's worden - samen met de lading - eruit getakeld, de volle accu's komen aan boord en de schipper kan zijn weg vervolgen. Wachten op volle accu's is dus niet nodig.

Jorrit Harmsen, consultant duurzame scheepvaart bij TNO, is enthousiast over het initiatief: "Elektrisch komt wel al voor bij een aantal andere schepen, zoals ferry's in Amsterdam en wat kleinere zeeschepen, maar dit is zeker het eerste containerschip dat helemaal elektrisch vaart. Voor een binnenvaartschip is een groot vermogen nodig, veel accu's. Wat nu is bedacht, vind ik een mooie oplossing voor de toekomst."

Elektrisch varen is volgens Harmsen niet voor de hele binnenvaart geschikt. "Containerschepen varen meestal vaste routes die ook op dezelfde plek containers met accu's kunnen vervangen, maar dat geldt niet voor de hele binnenvaart."

Klant moet wel meebetalen

Belangrijk is ook dat de klant van de binnenvaartschipper meebetaalt. "Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en een aantal grote verladers kijkt daar ook naar. Dus hoe snel dit initiatief navolging krijgt, hangt ook af van de verladers. Er wordt trouwens ook gekeken naar waterstof of varen op methanol. Accu's zijn mooi, maar zeker niet de enige mogelijkheid die de binnenvaart nu bekijkt."