De uitzending van 6 september

Het CDA zit in roerige tijden. Leden twijfelen over de toekomst van de partij. Zaterdag is een extra partijcongres, waar CDA'ers hun onvrede kunnen uiten over de lijsttrekkersverkiezing van vorig jaar, de verkiezingscampagne en het vertrek van Pieter Omtzigt. Hoeveel steun heeft het populaire Kamerlid, dat in juni het CDA de rug toekeerde, nog onder leden? En hoe kijken lokale afdelingen naar deelname aan een nieuw kabinet? We spreken CDA'ers in het land en blikken vooruit op het congres met politiek verslaggever Nynke de Zoeten .

Hoe 9/11 de blik op de islam veranderde

Zaterdag is het precies 20 jaar geleden dat de Verenigde Staten werden opgeschrikt door een serie terreuraanslagen. In een serie reportages berichten we over de nasleep van 9/11 in de Amerikaanse samenleving, in de buitenlandpolitiek en in het islamdebat.

Vanavond deel twee. Na de aanslagen richtte de New Yorkse politie een geheime spionage-eenheid op om de islamitische gemeenschap in de gaten te houden. De jonge moslim Mohammed Bahe stond voor de keus: keer ik Amerika de rug toe, of laat ik zien waar de islam óók voor staat?

Kijk hieronder deel één terug, over de dag zelf en het lot van de werknemers van restaurant Windows on the World: