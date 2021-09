Wereldkampioene Smeets stopt bij Oranje-handbalsters: 'Voor mij klopt het'

"Afsluiten met de Spelen. Voor mij klopt het. Het is goed zo." Was getekend, Martine Smeets. De 31-jarige tophandbalster zet een punt achter haar interlandloopbaan, Smeets kan de combinatie van Oranje met haar club fysiek niet meer bolwerken.

"Na de Olympische Spelen merk ik dat ik nog lang niet opgeladen ben. Lichamelijk vraagt het veel", licht Smeets haar beslissing toe. De linkerhoekspeelster blijft wel actie op clubniveau, bij de Roemeense topclub CSM Bucuresti.

9,5 jaar Oranje

Smeets debuteerde op 23 maart 2012 in het Nederlands team. De laatste keer dat ze het Oranje-tenue aan had was op 4 augustus, toen Nederland in de olympische kwartfinales onderuit ging tegen Frankrijk. In 130 interlands vond de Twentse 214 keer het net.

Het absolute hoogtepunt van haar interlandloopbaan beleefde Smeets op de WK van 2019, toen Oranje de wereldtitel veroverde. In de finale stond ze 53 van de 60 minuten binnen de lijnen.