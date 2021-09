3,3 miljoen kijkers zien Verstappen Grand Prix winnen op Zandvoort

3,3 miljoen mensen hebben gisteren gezien hoe Max Verstappen de Grand Prix van Zandvoort op zijn naam schreef. De Formule 1-race, die op twee Ziggo-zenders werd uitgezonden, trok rond het moment dat de Nederlandse coureur na anderhalf uur over de finish kwam de meeste kijkers. Gemiddeld keken zo'n 3 miljoen mensen naar de uitzending.

"Dit was echt een topevenement qua kijkcijfers. Vergelijk het met een EK-wedstrijd van Oranje, dan zit je ook in deze orde van grootte", zegt directeur Sjoerd Pennekamp van de Stichting KijkOnderzoek, die de cijfers bijhoudt. Eerder deze week trokken de kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen Noorwegen en Montenegro respectievelijk 2,5 en 2,2 miljoen kijkers.

Pennekamp denkt dat de cijfers iets gedrukt werden door het zonnige weer. "De belangstelling was groot omdat het in Nederland werd gehouden en men veel van Max Verstappen verwachtte, maar met mooi weer zijn er altijd mensen die voor een terrasje kiezen of andere buitenactiviteiten. Dat heeft altijd een nadelig effect op kijkcijfers."

Formule 1 populair

Een vergelijking met de kijkcijfers van de laatste race op Zandvoort, in 1985, is moeilijk te maken, zegt Pennekamp. "Wij houden de cijfers pas sinds 2002 bij, maar bovendien waren er toen slechts twee tv-zenders. Dat waren hele andere tijden."

De race was deze keer niet alleen voor Ziggo-abonnees te volgen, maar ook voor kijkers met een andere provider, omdat de zender het signaal had vrijgegeven. Met gemiddeld 3 miljoen kijkers via twee zenders was deze uitzending verreweg het best bekeken programma van gisteren, gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur en Heel Holland bakt nog een keer met 1,8 en 1,7 miljoen kijkers.

Pennekamp wijst erop dat Formule 1-races vaker populair zijn op de zondag, ook als de uitzending alleen te zien zijn voor Ziggo-abonnees. "Je ziet dat ze vaker goed eindigen in de top-25, met geregeld een miljoen, anderhalf, soms twee miljoen kijkers. Maar dit weekend was extra bijzonder."