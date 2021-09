Gakpo en Aké verlaten trainingskamp Oranje en missen duel met Turkije

Vleugelspits Gakpo heeft zaterdag in de 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Montenegro, waarin de PSV'er zelf het laatste doelpunt voor zijn rekening nam, een blessure opgelopen. Hij stond, net als in de interland tegen Noorwegen, in de basis. Aké is vanwege privéomstandigheden uit Zeist vertrokken.

