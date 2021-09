Supermarkten Plus en Coop gaan fuseren en kiezen voor de naam Plus

Supermarktketens Plus en Coop gaan fuseren. Dat maken de bedrijven samen bekend. Ze gaan verder onder de naam Plus.

Samen hebben deze supermarkten 550 winkels, goed voor ruim 10 procent van de markt. Zo worden ze de derde grootste supermarkt van Nederland, zeggen de bedrijven.

Sterk concurrerende markt

Samen hebben de supermarkten 40.000 werknemers en 4,5 miljoen klanten. De gezamenlijke omzet is 5 miljard euro.

Fred Bosch, algemeen directeur van Coop, zegt in het persbericht dat schaalvergroting belangrijk is in deze "sterk concurrerende en consoliderende markt".

De bedrijven verwachten dat de fusie begin volgend jaar rond is. De mededingingsautoriteit moeten het nog wel goed keuren. Ook de leden van zowel Plus als Coop, (het zijn coöperaties), moeten instemmen met de fusie.