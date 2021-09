NU'91 positief over voorstel cao universitaire ziekenhuizen, FNV kritisch

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft gisteravond een eindbod neergelegd voor een tweejarige cao voor het personeel in universitaire ziekenhuizen. Het bod is door de beroepsorganisatie NU'91 positief ontvangen, de FNV is ontevreden. Het CNV legt het eindbod neutraal voor aan de leden.

De voorgestelde cao loopt van 1 januari 2022 tot en met eind 2023.

Als het bod wordt geaccepteerd, krijgen de zogeheten middengroepen die voor patiënten zorgen onder meer in januari een eenmalige uitkering van 3,5 procent van hun brutojaarsalaris. Op 1 augustus volgend jaar volgt een structurele loonsverhoging van 3,5 procent.

"De beperkte financiële ruimte die we hebben, willen we inzetten voor de functiegroepen waar de achterstand het grootst is: het verpleegkundig en klinisch ondersteunend personeel", zegt NFU-voorzitter Margriet Schneider in een persverklaring.

Alle overige umc-medewerkers, die op 31 december ten minste een halfjaar in dienst zijn, krijgen in januari een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (bij een voltijd dienstverband). Ook krijgen zij een structurele loonsverhoging van 1 procent in augustus.

Positief en negatief

NU'91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, is "blij en verrast" en noemt het voorstel een "uniek en belangrijk moment in de geschiedenis van de beroepsgroepen". Voorzitter Stella Salder: "Het is juist nu aan werkgevers om hun waardering uit te spreken. Dat kan door het bieden van betere arbeidsvoorwaarden, een passend salaris en voldoende scholings- en doorgroeimogelijkheden." NU'91 is van plan het eindbod "met een positief advies voor te leggen aan de leden in de universitair medische centra.

De FNV is teleurgesteld. De bond wijst er onder meer op dat de NFU heel 2021 overslaat. "Ze noemen het een tweejarige cao, maar feitelijk gaat het om drie jaar." De vakbond zegt dat met dit bod alleen het klinisch verplegend personeel en doktersassistenten er in "salaris iets op vooruit gaan". Samen zijn zij goed voor 30 procent van het personeel in umc's, aldus de vakbond. De rest, 70 procent, valt erbuiten. Dat zijn onder anderen ict'ers, schoonmakers en laboranten. Voor artsen en medisch specialisten gelden ook andere voorwaarden.

De FNV zegt zich voor te bereiden op een staking in de vorm van een zogeheten zondagsdienst op dinsdag 28 september. Dit betekent dat alle planbare zorg die dag wordt geschrapt.

De werkgevers noemen dit soort collectieve acties "onverantwoord in deze fase van inhaalzorg".

Jaar onderhandelingen

NFU en de vakbonden zijn al bijna een jaar met horten en stoten aan het onderhandelen over een nieuwe cao. De vakbonden eisen 3 procent loonsverhoging voor al het personeel en minder werkdruk. Vorig jaar kreeg het personeel vanwege de coronawerkdruk wel al een eenmalige bonus. En ook voor dit jaar staat zo'n bonus weer op het programma. "Maar dat was puur voor de extra inspanningen", zei een woordvoerder van CNV eerder. "Er moet ook structureel geld bij."

En dus riep de NFU het kabinet op om met geld over de brug te komen. Ook de Tweede Kamer pleit voor hogere zorgsalarissen. In januari werd er nog een motie aangenomen die het kabinet opdraagt om dat te regelen.

In een eerdere reactie zei minister Tamara van Ark dat zij dat "niet verenigbaar" acht "met de demissionaire status van het kabinet". Tot die tijd houdt de NFU in de cao-onderhandelingen daarom vast aan het standpunt dat de lonen niet voor al het personeel omhoog kunnen.