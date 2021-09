Advies OMT: basisschoolklas niet naar huis bij besmetting vanaf 20 september

De basisscholen zijn weer begonnen, maar op honderden scholen stonden vlak na de vakantie meteen alweer lokalen leeg. Klassen werden naar huis gestuurd vanwege een coronabesmetting bij een van de leerlingen. Dat is het coronabeleid waar de scholen zich aan moeten houden. Het OMT wil die maatregel per 20 september versoepelen, zegt OMT-lid en voorzitter van de Vereniging voor Kindergeneeskunde Károly Illy vandaag in Trouw.

Nu moet een hele klas thuisblijven als één kind positief is getest, maar volgens het OMT moet dat alleen nog als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet kind. "Het simpele feit dat een kind positief is, is onvoldoende reden om vervolgens een hele klas naar huis te sturen", zegt de kinderarts in het NOS Radio 1 Journaal. Tot die conclusie kwamen de OMT-leden bij een eerdere bijeenkomst begin augustus.

Minder risico's

Volgens Illy worden nu dus nog veel te vaak kinderen onnodig naar huis gestuurd. En dat vindt hij jammer. "Dat zorgt voor ongelofelijk onhandige en onwenselijke situaties met leerachterstanden, met kinderen die thuis zitten. Als we dat kunnen voorkomen, is dat voor ontzettend veel kinderen heel erg goed nieuws."

Het OMT geeft het advies om nog twee weken te wachten met deze versoepeling. Illy gaat ervan uit dat de vaccinatiegraad dan op een hoog niveau is. "Tegen die tijd zullen de risico's die we lopen veel minder zijn." Het advies geldt voor alle basisschoolleerlingen, en ook voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang. "In principe geldt het voor alle kinderen onder de twaalf jaar."

'Niet werkbaar'

"Ik ben erg gelukkig voor heel veel kinderen dat die maatregel over een paar weken verlaten kan worden", zegt Illy, al weet hij niet zeker of het advies door het kabinet wordt overgenomen.

De PO-raad is in ieder geval blij met dit advies. "De situatie waarbij hele klassen in quarantaine moesten, was haast niet werkbaar", zegt de raad tegen de krant. Bang voor meer besmettingen door de versoepeling is de PO-raad niet. "We vertrouwen op de deskundigheid van het OMT. En ook op het gezond verstand van onderwijspersoneel, dat ze het verder wel zo veilig mogelijk houden."