20 jaar na 9/11

Aanstaande zaterdag is het precies 20 jaar geleden dat de Verenigde Staten werden opgeschrikt door een serie terreuraanslagen. De gebeurtenissen in Afghanistan van de afgelopen weken laten zien hoe verstrekkend de gevolgen zijn van die ene dag.

In een serie reportages bericht Nieuwsuur over de nasleep van elf september in de Amerikaanse samenleving, in de buitenlandpolitiek en in het islamdebat.

Deel 1: Windows on the World

Eerst de dag zelf, met het verhaal van het iconische restaurant Windows on the World, bovenin het World Trade Center. Meer dan zeventig werknemers, afkomstig uit alle delen van de wereld, kwamen om het leven. De Ivoriaanse ober Sekou Siby overleefde de aanslagen, omdat hij zijn dienst had geruild. Topadvocaat Ken Feinberg leidde het compensatiefonds voor alle 9/11-nabestaanden, en stond voor de vraag: is het leven van een keukenhulp net zoveel waard als dat van een bankier?