Nabestaanden MH17-ramp doen hun verhaal: 'Onmacht, schuldgevoel, nachtmerries'

Ria van der Steen verloor haar vader en stiefmoeder bij de MH17-ramp - AP

In het MH17-proces in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol komen vandaag de eerste nabestaanden aan het woord. Ruim negentig familieleden van slachtoffers uit binnen- en buitenland maken de komende drie weken gebruik van hun spreekrecht. Volg hier wat de nabestaanden in de zittingszaal vertellen:

12.45 uur Robbert van Heijningen stond stil bij de dood van zijn broer Erik, schoonzus Tina en neefje Zeger uit Hilversum. Hij omschreef hen als ondernemende, reislustige mensen die vol in het leven stonden. "Het vliegtuig waar zij in zaten is als een kleiduif uit de lucht geschoten", sprak hij. "Een barbaarse daad tegen de menselijkheid." Van Heijningen vindt dat de daders op zijn minst hadden kunnen weten dat ze op een passagierstoestel schoten in plaats van een militair doelwit. "Mijn broer zou hen met gelijke munt terug willen betalen. Oog om oog, tand om tand. Maar mijn vrouw en ik geloven in dialoog en verzoening in plaats van payback. Wij vergeven de verdachten, als zij schuldig worden bevonden." Van Heijningen zei ook dat hij de aanslag op MH17 "moreel en emotioneel nog steeds geen plaats kan geven". "Ik hoop dit ooit achter mij te kunnen laten, in de wetenschap dat de beschaving het barbaarse overwint."

12.15 uur Twintig minuten voor vlucht MH17 vertrok, werd Sander Essers gebeld door zijn broer Peter. Die stond op het punt aan boord te gaan, maar had een slecht voorgevoel. "Hij zei: 'Ik ben bang dat ik niet meer levend terug kom. We vliegen over oorlogsgebied.' Hij had gezien dat ze Oost-Oekraïne vlogen en was doodsbang", vertelde Essers in de rechtszaal. "Toen de klap kwam, moet hij beseft hebben dat is gebeurd waar hij voor vreesde." Nog vaak voelt Sander Essers zich schuldig over de dood van zijn broer, die hij aanraadde muziek te gaan luisteren. "Dat ik zijn voorgevoel niet wezenlijk serieus heb genomen, neem ik mijzelf kwalijk." Behalve zijn broer kwamen ook diens vrouw en kinderen van 17 en 19 om het leven. "Zij hebben niet kunnen bloeien", sprak Essers. Zelf was hij bezig met een opleiding tot kleinkunstenaar, maar moest daar mee stoppen. "Humor is een schaars goed geworden. De aanslag op het vliegtuig heeft mijn leven veranderd en stroperig gemaakt." Hij dankte de Nederlandse overheid voor alle inspanningen om de verdachten van het MH17-drama voor de rechter te brengen. "Dat geeft houvast en helpt me. Daar kan ik mee leven."

11.45 uur Via een videoverbinding spreken Vanessa Rizk en haar broer James Rizk uit Australië. Zij verloren hun ouders bij de MH17-ramp, die na een vakantie terug zouden vliegen naar huis. Ze omschreven hen als vrolijke, warme en liefdevolle mensen. "Ze keken er naar uit om ons weer te zien, maar in een flits was het allemaal weg", zei Vanessa. "Ze zijn vermoord in de lucht." Op het nieuws zag ze de smeulende resten van het vliegtuig in een veld vol zonnebloemen. Niet veel later kwam het bericht dat haar ouders op de passagierslijst stonden. "Ik voelde me verdoofd." Vanessa Rizk hekelde vandaag de opstelling van de mensen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het vliegtuig. "We zijn in een frustrerende politieke nachtmerrie terecht gekomen." Ook haar broer sprak over de kwalijke rol die Rusland volgens hem speelt bij het toedekken van de waarheid. "De realiteit is dat we er misschien nooit achter komen wie mijn ouders heeft vermoord en waarom. Maar ik zal de schuldigen niet ook nog eens mijn leven laten verwoesten. Dat zouden mijn ouders niet gewild hebben."