Nabestaande MH17-ramp: 'Ik kan geen afscheid nemen'

In het MH17-proces in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol komen vandaag de eerste nabestaanden aan het woord. Ruim negentig familieleden van slachtoffers uit binnen- en buitenland maken de komende drie weken gebruik van hun spreekrecht.

10.45 uur

De eerste nabestaande die haar verhaal doet, is Ria van der Steen. Zij verloor haar vader en stiefmoeder, die op vakantie zouden gaan naar Indonesië. Als bestuurslid is ze betrokken bij nabestaandenorganisatie Stichting Vliegramp MH17.

Ze begon in het Russisch. "Ze liegen, ze weten dat ze liegen en zij weten dat wij weten dat ze liegen", citeerde ze de schrijver Solzjenitsyn. Ze doelde op de leugens en het nepnieuws die volgens haar stelselmatig zijn verspreid om het proces te beïnvloeden.

Vanaf 17 juli 2014, toen vlucht MH17 werd neergehaald, staat haar leven in het teken van afscheid nemen, vertelde Van der Steen. Dat begon met het eerste telefoontje over de ramp. "Ongeloof, paniek, chaos. Wachten en nog langer wachten. Hopen dat het niet zo is."

"Al heel snel daarna begonnen mijn nachtmerries. Ik loop door de velden in Oekraïne en blijf maar roepen: pap, waar ben je nou? En opeens zie ik hem. Ik heb hem moeten vertellen dat hij dood was. Dat hij is omgekomen in het vliegtuig dat is neergehaald. En dan moet ik huilen, tot ik schreeuwend wakker word."

De droom bleef maar terugkomen, zei Van der Steen in de zittingszaal. "Maandenlang. Iedere nacht, steeds weer opnieuw. Er leek geen eind aan te komen. Ik kan geen afscheid nemen."

Na een jaar kreeg ze twee kleine kistjes terug. "De restjes van mijn lieve vader en stiefmoeder. Mijn verstand wist dat ze dood waren, maar mijn gevoel wilde daar niet aan." Van der Steen liet een foto zien van haar vader en stiefmoeder en ook beelden van het MH17-herinneringsmonument in Vijfhuizen. Ze benadrukte dat ze er stond namens een groot aantal andere familieleden die een dierbare hebben verloren,

"Ik doe mijn best om los te laten, maar zit tegelijkertijd nog vol haatgevoelens, wrok, frustratie. Angst voor het niet vinden van gerechtigheid en boosheid om het niet nemen van verantwoordelijkheid door de verantwoordelijken."

Pijnlijk was volgens haar het terugkijken van bewakingsbeelden op Schiphol, om nog een glimp van haar vader en stiefmoeder op te vangen. "Na uren zoeken had ik ze gevonden. Ze lopen door de gate, de hoek om, weg uit mijn leven om nooit meer terug te keren. Ik heb de beelden wel tien of twintig keer teruggedraaid. Omdat ik hoopte dat ze nog een keer zouden omdraaien om mij gedag te zeggen. Maar dat gebeurde niet. Ook zij waren nog niet klaar om afscheid te nemen."

10.15 uur

De strafeis in het MH17-proces staat gepland voor november. De rechtbank verwacht vervolgens eind 2022 uitspraak te doen, maakte de rechtbankvoorzitter vanochtend bekend.

Als het Openbaar Ministerie in november aan het woord is geweest, mogen de advocaten van een van de verdachten in maart 2022 hun pleidooi voeren. De rechtbank heeft alvast drie zittingsdagen tussen september en december 2022 gereserveerd om uitspraak te kunnen doen. Op welk moment de rechtbank daar klaar voor is, valt nog niet te zeggen.

08.30 uur

Negen nabestaanden doen vandaag hun verhaal in de zittingszaal. Voor iedere nabestaande is een kwartier spreektijd ingeruimd. Sommige sprekers nemen de komende weken beeldmateriaal of persoonlijke voorwerpen mee om hun verhaal te ondersteunen. De rechtbank heeft daartoestemming voor gegeven.

Volgens advocaat Arlette Schijns kiest iedere nabestaande zijn of haar eigen invalshoek. "De een gaat in op de gevolgen van de ramp, de ander gaat terug naar de dag dat het gebeurde." Sommigen zullen zich rechtstreeks richten tot de vier verdachten in het MH17-proces.

Drie Russen en een Oekrainer staan terecht voor het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines in juli 2014. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat zij een belangrijke rol hadden bij het neerzetten en weghalen van de raketinstallatie waarmee het vliegtuig is beschoten boven Oekraine. Bij de ramp kwamen 298 mensen om, voor het merendeel Nederlanders.

Net als de rest van het MH17-proces, zendt de rechtbank ook de slachtofferverklaringen rechtstreeks uit. Nabestaanden kunnen er voor kiezen om niet in beeld gebracht te worden.

