Meer studenten van buiten de Europese Unie in Nederland

Het aantal studenten van buiten de EU dat in Nederland een studievergunning aanvraagt, loopt weer op, zoals dat het geval was voor de coronacrisis. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tegen het AD. Universiteiten moeten nog wel rekening houden met coronamaatregelen waardoor fysiek onderwijs met grote groepen lastig is.

De meeste aanvragen komen van studenten uit China, India, de Verenigde Staten, Turkije en Indonesië. Volgens de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs (Nuffic) kiezen die studenten vooral voor de studierichtingen Economics & Business, gevolgd door Social Sciences, Engineering en Arts & Culture.

Volgens de IND zit de jaarlijkse groei van studenten van buiten de EU weer op 10 procent. Dat was voor de coronacrisis ook zo. De groei wordt mede veroorzaakt door studenten uit Groot-Brittannië, die sinds de Brexit ook een vergunning moeten aanvragen.

Nu al meer aanvragen dan in heel 2020

Vorig jaar lag het aantal aanvragen 40 procent lager dan in 2019. In totaal zijn er tot en met eind juli van dit jaar al meer vergunningaanvragen (15.110) gedaan dan in heel 2020 (12.310). Nagenoeg alle verzoeken zijn gehonoreerd.

"Nederland is geen eiland", zegt voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) tegen de krant. "Vorig jaar was het door de coronabeperkingen een relatief rustig jaar, dus het is niet onlogisch dat de aantallen nu weer stijgen. Er is een wereldwijde trend gaande dat studenten op zoek gaan naar kwalitatief goed hoger onderwijs voor relatief weinig geld."