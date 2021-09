Vermiste man gered na zoekactie op de Maas

Bij Well in Limburg is vannacht een man van een kade bij de Maas gehaald en met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten waren rond 02.30 uur gealarmeerd dat er iemand in de Maas lag, meldt 1Limburg. De brandweer zocht op het water en vanaf de oever naar de man. Ook een duikteam en politieagenten werden ingezet. Daarnaast hielp een omstander met een boot met zoeken.

Uiteindelijk werd de man ontdekt dankzij een warmtebeeldcamera in de politiehelikopter. Hij lag op een kade. Hoe hij die heeft bereikt, is niet duidelijk. De brandweer bracht hem naar ambulancemedewerkers.

Hoe de man in het water terechtkwam, is niet bekend.