Taliban claimen volledige verovering van Panjshirvallei

De Taliban zeggen de Panjshirvallei in Afghanistan volledig te hebben veroverd. Dat zou betekenen dat ze de macht hebben in heel Afghanistan. Sinds de machtsovername door de Taliban, half augustus, was dit gebied als enige nog niet in handen van de radicale groepering.

De leider van het verzet in de vallei, Ahmad Massoud, liet gisteren nog weten te willen onderhandelen met de Taliban. Hij zei bereid te zijn de gevechten te staken als de Taliban zich zouden terugtrekken. Zondag werd ook bekend dat de woordvoerder en strateeg van de verzetsgroep, Fahim Dashti, is gedood door de Taliban. Hij was de rechterhand van Massoud.

De Panjshirvallei is historisch gezien een belangrijke plek in het land en de verovering heeft grote symbolische waarde. "Nooit eerder is het gebied ingenomen", zegt correspondent Aletta André in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is een provincie die helemaal omringd is door bergen en ook niet onder de Taliban viel toen die in de jaren 90 aan de macht waren." In de jaren 80 kreeg het Sovjet-leger er geen voet aan de grond.

Panjshiir trots

"Dat maakt Panjshir ook heel trots", zegt André. "Dashti, de man die vermoord is, zei: 'Als we allemaal worden gedood, hebben we nog steeds gewonnen. Want dan hebben we ons verzet'."

De volledige inname van de vallei is waarschijnlijk ook het einde van gewapend verzet in het land. Naar verwachting zullen de Taliban nu snel hun regering bekend maken.