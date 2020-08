Techbedrijven boos op Trump om visa-stop voor arbeidsmigranten

De grootste Amerikaanse techbedrijven, onder wie Apple, Facebook, Google en Microsoft hebben zich aangesloten in een rechtszaak tegen president Donald Trump. De bedrijven willen dat buitenlanders weer een visum kunnen krijgen om tijdelijk in de Verenigde Staten te komen werken.

De Trump-regering stelde in juni een stop in op tijdelijke werkvisa. Naar eigen zeggen om de Amerikaanse werker te beschermen die is geraakt door de coronacrisis.

Maar de techbedrijven zeggen dat de maatregel de Amerikaanse economie juist hard treft. Ook kan het de verhoudingen met andere landen verslechteren, staat in de ingediende stukken namens 52 bedrijven. Volgens de bedrijven is er in de VS niet genoeg aanbod van de hoogopgeleide arbeidskrachten die zij zoeken.

Google zegt dat immigranten voor technologische vooruitgang hebben gezorgd en creëerden ze juist meer werkgelegenheid in de VS. Apple-directeur Tim Cook is diep teleurgesteld in de visum-stop en hoopt dat die wordt teruggedraaid.