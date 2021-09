Frenkie De Jong (links) en Nemanja Maksimovic - AFP

Als het verval van FC Barcelona doorzet, blijft het voor de Catalanen niet bij een vertrek van Lionel Messi, denkt Simon Kuper, schrijver van het boek FC Barcelona - Het imperium, dat in augustus in Nederland verscheen. Kuper verwacht dat de Spaanse club de komende jaren niet meer dan een subtopper zal zijn in een competitie die in zijn ogen niet meer de beste van de wereld is. "Wil Frenkie de Jong nog jarenlang bij een subtopper spelen?" vraagt Kuper zich af in Studio Voetbal.

"Wat als Bayern volgend jaar komt voor Frenkie de Jong en 100 miljoen euro wil betalen?" zegt Kuper. "Dat probleem ligt op de loer." In zijn boek beschrijft Kuper de opkomst en de recente val van de roemruchte Catalaanse club, die Lionel Messi zag vertrekken en kampt met een megaschuld. Kuper ziet een parallel tussen het beleid van Barcelona en de beslissing van de KNVB om Louis van Gaal tot bondscoach te benoemen. Nostalgieclub ""FC Barcelona is een nostalgieclub aan het worden", legt Kuper uit. "Als het slecht gaat, kijk je naar het verleden. Vroeger was alles mooi. Cruijff is er niet meer, maar Koeman is door Cruijff aangeraakt en maakte dat doelpunt in 1992. Dus we halen Koeman als coach. Niet kijken naar de beste coach van 2021, naar waar nu het beste voetbal wordt gespeeld, maar naar de glorietijd uit het verleden."

Volgens Kuper zou FC Barcelona moeten kijken bij clubs als Manchester City en Bayern München. "Leren van anderen", zegt Kuper. "Dat moet Nederland ook doen." Bij Oranje is het hetzelfde verhaal volgens Kuper. "Je geeft de grootste baan uit het Nederlandse voetbal aan iemand die al jaren met pensioen is. Dat is niet serieus."