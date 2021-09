Alcaraz jongste kwartfinalist, Medvedev volgende opponent Van de Zandschulp

Carlos Alcaraz mag zich na zijn zege op Peter Gojowczyk de jongste kwartfinalist bij de US Open in het 'Open tijdperk' noemen. De 18-jarige Spanjaard, nummer 55 op de wereldranglijst, rekende in de vierde ronde in vijf sets af met de Duitser (ATP-141) die halverwege de vierde set problemen kreeg met zijn dij: 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0.

Alcaraz, die in New York een ronde eerder verraste met een zege - eveneens in vijf sets - op de als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas, is acht dagen jonger dan Andre Agassi toen de Amerikaan in 1988 zelfs tot de laatste vier reikte.

In de kwartfinales komt Alcaraz te staan tegenover Félix Auger-Aliassime. De als twaalfde geplaatste Canadees was met 4-6, 6-2, 7-6 (6), 6-4 te sterk voor Frances Tiafoe, de Amerikaan die een ronde eerder verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Rus Andrej Roeblev, de nummer vijf van de plaatsingslijst.

Medvedev snel klaar

Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld, is op de US Open de volgende tegenstander van de in New York stuntende Botic van de Zandschulp. De Rus had in de vierde ronde niet veel te duchten van de Brit Daniel Evans (ATP-27), die hij met 6-3, 6-4, 6-3 versloeg.