Wekdienst 6/9: Nabestaanden MH17 aan het woord • Persconferentie Van Gaal

Goedemorgen! In het MH17-proces komen de eerste nabestaanden aan het woord en bondscoach Van Gaal geeft een persconferentie in aanloop naar de kwalificatiewedstrijd Nederland-Turkije van morgen.

Wat heb je gemist?

Het kabinet heeft plannen klaarliggen om honderden boeren te onteigenen om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen, meldt NRC, dat documenten daarover heeft ingezien. In het uiterste scenario kunnen de kosten van de onteigeningen oplopen tot 17 miljard euro.

De landbouwsector is de grootste veroorzaker van stikstofuitstoot. Die uitstoot heeft ook gevolgen voor andere sectoren. De Raad van State heeft in 2019 een streep gezet door een flink aantal nieuwe bouwvergunningen, omdat er in Nederland te veel stikstof wordt uitgestoten.

Om de ambities wat betreft infrastructuur en de bouw van woningen waar te kunnen maken, moeten er meer maatregelen genomen worden om uitstoot terug te dringen, is de redenering achter de plannen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Max Verstappen werd gisteren de winnaar van de Grand Prix van Nederland. Voor de kolkende oranjezee op Zandvoort heroverde de coureur van Red Bull Racing ook de leiding in de WK-stand. Formule 1-fans keken gistermiddag met veel plezier terug op de race: