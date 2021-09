Meer dan 200 medische tijdschriften roepen op tot stevige aanpak klimaatverandering

Meer dan 200 medische tijdschriften wereldwijd plaatsen een oproep aan wereldleiders om meer en snellere maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Volgens de ondertekenaars heeft klimaatverandering ernstige gevolgen voor de volksgezondheid.

De oproep wordt onder meer geplaatst in gerenommeerde tijdschriften als The BMJ en The Lancet. Ook het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) doet mee. Hoofdredacteur Marcel Olde Rikkert is een van de opstellers van de brief.

Klimaatverandering is het grootste gevaar voor de volksgezondheid, staat in de brief. De wereld kan daarom niet wachten op het eind van de coronapandemie voordat de gezondheidsproblemen worden aangepakt die de opwarming van de aarde veroorzaakt.

Huidkanker en tropische infecties

In de afgelopen twintig jaar is de sterfte onder 65-plussers door hitte met 50 procent gestegen. De opwarming van de aarde zorgt ook voor meer uitdrogingsverschijnselen, nierproblemen, huidkanker, tropische infecties, allergieën en een reeks andere aandoening, schrijven de wetenschappers. Arme gemeenschappen, etnische minderheden, ouderen en kinderen worden het zwaarst getroffen.

Hoewel veel landen beloftes hebben gemaakt om de uitstoot te verminderen is dat volgens de auteurs niet genoeg: "Zorgelijk is dat sommige machtige leden van de mondiale gemeenschap een temperatuurstijging van meer dan 1,5 graad celsius als onvermijdelijk en zelfs acceptabel beginnen te zien. Huidige strategieën om de netto-uitstoot in 2050 terug te brengen naar nul gaan er ook van uit dat we geweldige technieken ontwikkelen om broeikasgassen uit de atmosfeer te verwijderen."

Daarom denken de auteurs dat de aarde afstevent op minstens 2 graden opwarming. "Dat is een catastrofale uitkomst voor de gezondheid en voor de stabiliteit van het milieu."

Klimaattop

Overheden hebben de coronacrisis aangepakt met "ongeziene investeringen". Een zelfde aanpak is nodig in de klimaatcrisis, vinden de opstellers. Vooral rijke landen moeten meer doen, door te investeren in het "herontwerp van transportsystemen, steden, productie en distributie van voedsel, financiële markten, gezondheidszorg en nog veel meer."

Dat de brief nu gepubliceerd wordt heeft te maken met enkele klimaattoppen die op het programma staan. De Algemene Vergadering van de VN start eind september, in oktober is een top over biodiversiteit in China, en in november staat een klimaattop in Schotland gepland.