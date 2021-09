Sprookje Van de Zandschulp neemt met kwartfinaleplaats Verkerk-achtige vormen aan

Botic van de Zandschulp - Getty

Botic van de Zandschulp blijft zichzelf maar overtreffen op de US Open. Door een sensationele zege op Diego Schwartzman is hij kwartfinalist in New York, iets wat geen enkele Nederlander in het enkelspel bij de mannen sinds Sjeng Schalken in 2003 meer gelukt was. In de vorm van zijn leven kan Van de Zandschulp met de grote jongens mee, bleek ook in een thriller tegen de nummer veertien van de wereld: 6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1. Stiekem droomde de Veenendaler vooraf al van dit scenario, wetende dat het spel van de Argentijn hem best wel eens goed zou kunnen liggen. En zelf bewees Van de Zandschulp zeker dit toernooi dat hij mentaal niet snel stuk te krijgen is, door zich zes keer terug te vechten na een achterstand. Om maar te zwijgen over het gevecht dat zich in de achtste finales ontspon. IJzersterke opslag Met fantastisch tennis domineerde Van de Zandschulp de eerste helft van de partij, met alleen wat haperingen in zijn eerste servicegame. Nadat hij zijn enige vier breakpunten van de set had weggepoetst, kon hij leunend op zijn ijzersterke opslag verder schrijven aan zijn sprookje. Van de Zandschulp dichtte zichzelf vooraf al goede kansen toe op de kwartfinales:

Van de Zandschulp succesvol in New York: 'Nu valt het wél de goede kant op' - NOS

De vergelijking met Schalken gaat eigenlijk niet eens meer op. Het avontuur begint eerder de heroïsche trekjes aan te nemen van Martin Verkerk, die in 2003 uit het niets de finale bereikte van Roland Garros. En eigenlijk komt Van de Zandschulp nog wel van verder, want die moest zijn plek in het hoofdtoernooi eerst nog via de kwalificaties zien te bemachtigen. Van die last is hij in elk geval het komende jaar bevrijd, nu hij een reuzensprong op de wereldranglijst gaat maken. Met zeker al een plek rond de zestigste positie. Eerder al stunt tegen Ruud De beste Nederlandse tennisser van dit moment speelt in New York alsof hij al jaren de mondiale top uitdaagt. Na eerder al een knappe zege op Casper Ruud (ATP-11), kon hij nu Schwartzman uitstekend partij bieden.