Trump abrupt weggehaald tijdens persconferentie na schietincident

De Amerikaanse president Trump is tijdens een persconferentie in het Witte Huis weggehaald door beveiligers. Na een paar minuten kwam hij terug. Hij sprak over de coronacrisis toen hij abrupt de persruimte verliet.

Trump vertelde dat er in de buurt van het Witte Huis is geschoten en dat iemand naar het ziekenhuis is gebracht. De situatie was snel onder controle, liet hij weten.

De president wist niets over zijn of haar toestand "Het lijkt erop dat de persoon werd neergeschoten door de geheime dienst, dus we zullen zien wat er gebeurt", zei Trump.

Het incident was net buiten de muren van het Witte Huis, in de buurt van het Lafayette Park.