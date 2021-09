Svitolina wint van Halep en stoot door naar kwartfinale US Open

Jelina Svitolina heeft ten koste van Simona Halep de kwartfinales van de US Open bereikt. De Oekraïense nummer vijf van de wereld won met 6-3, 6-3 van de Roemeense (WTA-13) en behoort voor de tweede keer tot de laatste acht in New York. Ze was er in 2019 halvefinaliste.

Halep, die in 2015 tot de halve finales reikte, nam in de eerste set een break voorsprong door een solide winner met haar backhand. In het vervolg haperde die slag echter op cruciale momenten.

Ze leverde in de eerste set twee keer haar opslag in door een misser met haar backhand. In de tweede set hield ze tot 3-3 stand, waarna ze twee keer gebroken werd, weer door fouten met de backhand.

Svitolina neemt het in de volgende ronde op tegen de winnares van de partij tussen Angelique Kerber en Leylah Fernandez.