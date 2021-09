Roglic bekroont derde eindzege in Vuelta met winst in slottijdrit - NOS

Zo ver kwam het niet in Vuelta van 2021. Roglic was bij elk tussenpunt verreweg de snelste en hield na 33,8 kilometer over een glooiend parcours de Deen Magnus Cort Nielsen (Education First) van zijn vierde ritzege. In de slotmeters van de tijdrit illustreerde Roglic zijn suprematie door nummer twee Mas in te halen.

De eindzege kon de Sloveense kopman van Jumbo-Visma bijna niet meer ontgaan met een voorsprong van 2.38 op Enric Mas in het klassement. Maar als geen ander wist Roglic dat er in een slottijdrit van alles kan gebeuren. Hij raakte op de voorlaatste dag van de Tour van 2020 in de klimtijdrit zijn gele trui kwijt aan Tadej Pogacar.

Primoz Roglic heeft voor de derde opeenvolgende keer de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De olympisch kampioen tijdrijden was in de afsluitende tijdrit van Padrón naar bedevaartsoord Santiago de Compostela een klasse apart en pakte daarmee zijn vierde ritsucces.

Achter Cort Nielsen (+0.14) werd Thymen Arensman van DSM (+0.52) knap derde en Steven Kruijswijk eindigde op 1.52 als achtste. In het klassement was Kruijswijk op 26.41 van zijn Jumbo-Visma-ploegmaat op de 12de plaats de beste Nederlander. Sam Oomen werd op ruim een uur achttiende.

Roglic won al de eerste etappe van de Vuelta, een tijdrit over 7,1 kilometer met start en finish in Burgos. Hij verloor de leiderstrui in de 10de etappe aan de Noor Odd Christian Eiking, won de 11de etappe en heroverde de rode trui in de 17de etappe, een bergrit van van Unquera naar Lagos de Covadonga.

Voor de 31-jarige Roglic is het na 2019 en 2020 zijn derde eindzege in de Vuelta. Hij eindigde voor de vijfde keer op het podium van een grote ronde. In 2019 werd hij derde in de Giro d'Italia en in 2020 tweede in de Tour de France.

Ook Alberto Contador (2008, 2012 en 2014) en Tony Rominger (1992, 1993, 1994) wonnen de Vuelta drie keer. De Spanjaard Roberto Heras is recordhouder met vier eindzeges in 2000, 2003, 2004 en 2005.

Groenetruidrager Jakobsen juichend over de finish

Fabio Jakobsen kwam juichend over de meet en dat had niets met zijn tijd te maken. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step verzekerde zich na zijn zware val vorig jaar in de Ronde van Polen bij zijn rentree in een grote ronde van drie ritzeges en de groene trui.