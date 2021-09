Engeland blijft op WK-koers, met de jarige Saka nu als nationale held

Engeland blijft op koers voor een WK-ticket. Ook het vijfde kwalificatieduel werd gewonnen, al werd tegen het nietige Andorra pas laat het verschil gemaakt (4-0).

Pas in de laatste twintig minuten maakte Harry Kane de bevrijdende tweede treffer voor Engeland uit een strafschop. Jesse Lingaard, die al bijna drie jaar niet had gescoord in de nationale ploeg, maakte er twee en gaf ook de assist bij de laatste treffer van de jarige Bukayo Saka (20).

Saka kreeg na zijn gemiste penalty in de strafschoppenserie van de EK-finale een hoop ellende over zich heen, maar stond nu weer met een glimlach op het veld. "Ik hoor fans nu zelfs mijn naam scanderen", glunderde hij. "Het betekent alles voor me dat ik weet dat ze me steunen."

Woensdag kraker Polen-Engeland

Door een late treffer van voormalig Vitesse-spits Armando Broja tegen Hongarije (1-0) volgt Albanië op zes punten, in een duel dat geleid werd door Danny Makkelie.

Polen kan later op de avond bij winst op San Marino de tweede plek weer overnemen, drie dagen voor de kraker in groep I tegen Engeland.