Dode bij steekpartij in Scheveningen

Bij een steekpartij is Scheveningen is een 19-jarige man uit Rotterdam om het leven gekomen De politie heeft twee verdachten aangehouden.

De man werd rond 18.30 uur bij de opgang van De Pier neergestoken. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek aan zijn verwondingen.

Kort na de steekpartij hebben agenten de twee verdachten aangehouden. Zij zitten nog vast en worden verhoord, meldt Omroep West. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie is op zoek naar bruikbare camerabeelden en roept getuigen op zich te melden.