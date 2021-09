ADO wint onder toeziend oog van kickbokser Wrzosek van FC Eindhoven

Kickbokser Arkadiusz Wrzosek was één van de toeschouwer in Den Haag. Wrzosek, die afgelopen zaterdag Badr Hari knock-out sloeg , is namelijk een groot fan van Legia Warschau en die club heeft een vriendschapsband met ADO.

ADO Den Haag heeft in een aantrekkelijke wedstrijd gewonnen van FC Eindhoven. De ploeg van trainer Ruud Brood keek twee keer tegen een achterstand aan, maar won uiteindelijk met 4-2.

Arkadiusz Wrzosek is vandaag bij de wedstrijd #ADOfce ! In de rust zetten we hem in het zonnetje! 💪 https://t.co/q5tqR5hQ1w

De Poolse kickbokser zag dat ADO uit de startblokken schoot en FC Eindhoven gelijk onder druk zette. Met name Thomas Verheydt was in de eerste helft een paar keer dicht bij een doelpunt, maar hij vond eerst de paal en vervolgens doelman Nigel Bertrams op zijn weg.

FC Eindhoven had weinig te vertellen in de eerste helft, maar kwam uit het niets toch op voorsprong. Het stond even niet goed achterin bij ADO en Jort van der Sande wist daarvan te profiteren en zette de onverdiende 0-1 op het scorebord.

Heerlijk doelpunt Catic

Lang kon FC Eindhoven niet genieten van de voorsprong, want nog voor rust maakte ADO de gelijkmaker. En hoe. Amar Catic legde op de rand van het strafschopgebied aan en krulde de bal in de verre hoek heerlijk achter doelman Bertrams.

Nadat Wrzosek in de rust een ereronde had gelopen kreeg ADO de volgende tegenslag te verwerken. Opnieuw was het spits Van der Sande die zijn ploeg op voorsprong bracht. Hij passeerde Koopmans, die zijn vingers niet genoeg achter de bal kreeg.