Strafschop helpt Manchester United langs Kopenhagen in Europa League

Anthony Martial (op de rug gezien) feliciteert doelpuntenmaker Bruno Fernandes - Pro Shots

Manchester United heeft in Keulen, een van de Duitse steden waar de slotfase van het Europa League-seizoen wordt afgewerkt, ten koste van FC Kopenhagen de laatste vier van het tweede Europese clubtoernooi bereikt. De beslissing - via een door Bruno Fernandes benutte penalty - viel pas in de verlenging: 1-0. Kopenhagen begon uiteraard als underdog tegen het grote Manchester United, dat in eigen land een sterke indruk maakte toen er na de coronapauze weer gevoetbald mocht worden. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer werkte zich op knappe wijze op naar de derde plaats in de Premier League, goed voor een Champions League-ticket. De Denen herinnerden zich echter ook de zege op United uit 2006. In de groepsfase van de Champions League was Kopenhagen in eigen huis met 1-0 te sterk voor de Engelse formatie met destijds onder anderen de Noorse aanvaller Solskjaer in de gelederen. Rammelende defensie Die wetenschap verschafte de ploeg van Solskjaers landgenoot Stale Solbakken, toevalligerwijs veertien jaar geleden ook de coach, blijkbaar genoeg vertrouwen om zich niet in de eigen schulp terug te trekken. En omdat Uniteds defensie voor rust herhaaldelijk rammelde, kon het ook voor gevaar zorgen. Het vernuft ontbrak echter om ook echt toe te slaan.

United-verdediger Brandon Williams is Pep Biel van Kopenhagen de baas - AFP

Manchester wist aan het eind van de eerste helft wel te scoren. Mason Greenwood schoot met een diagonale schuiver via de paal raak, maar hij had de bal net over het randje van buitenspel ontvangen. De VAR had eerder in het duel ook al ingegrepen toen Clement Turpin ten onrechte naar de Deense strafschopstip wees. Na de pauze voerden de 'Red Devils' het tempo op, maar uitgespeelde kansen leverde dat niet op. Wel opnieuw een afgekeurde goal. Greenwood trof de paal, waarna Marcus Rashford in de rebound scoorde, maar buitenspel de pret bedierf. De andere paal stond in de weg bij een bekeken schot van Fernandes, die het vaker van afstand probeerde. Lepe hakbeweging Ondertussen ging Kopenhagen toch weer meer van zich afbijten. Voormalig AZ-doelman Sergio Romero was alert bij een zwakke inzet van Jonas Older Wind en kreeg hulp van Aaron Wan-Bissaka bij een schot van Bryan Oviedo na prachtig voorbereidend werk van Rasmus Falk Jensen, die met een lepe hakbeweging twee verdedigers in de luren had gelegd.

Kopenhagen-middenvelder Rasmus Falk Jensen - EPA