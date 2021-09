Verstappen euforisch na zege op Zandvoort: 'Winnen geeft een ongelofelijk gevoel'

"Winnen is niet vanzelfsprekend. De verwachtingen waren hoog voor het weekeinde en het is nooit makkelijk daaraan te voldoen. Maar winnen voor deze fans geeft een ongelofelijk gevoel."

Maar in eigen land de winst pakken, en daarmee bovendien de leiding in de WK-stand heroveren, daar kon toch nauwelijks ervaring uit het verleden aan tippen.

Hij gaf de zeventigduizend oranjefans precies waarvoor ze gekomen waren. Een oranjezee was Max Verstappen wel gewend en hij wist dankzij races in België en Oostenrijk ook hoe het voelde om te winnen voor 'Nederlandse' tribunes.

Reikhalzend werd er uitgekeken naar de confrontatie in de Tarzanbocht, de eerste na de start. Zouden de rivalen, slechts drie punten van elkaar verwijderd in de WK-stand, elkaar op de baan houden? Verstappen, gestart van pole, haalde de angel er met een perfecte start uit, Hamilton kreeg geen kans.

"Wat een race, wat een publiek", genoot ook Hamilton van de terugkeer van de Formule 1 in Nederland. "Ik heb een geweldige tijd gehad hier, dank jullie wel daarvoor. Dit is nu een van mijn favoriete circuits. Ik kan niet wachten volgend jaar terug te komen."

Teambaas Christian Horner noemde Verstappen "briljant" over de boordradio. "Het was heerlijk om 72 rondes lang te stampen op dit rondje", reageerde de Red Bull-coureur.

"Max was gewoon sneller", realiseerde de Brit zich. "Ik kon niet zoveel doen aan de rondetijden, het was al moeilijk om in zijn spoor te blijven. We hadden alles nodig om ook maar een kleine kans te hebben om te winnen, maar het zat er niet in."

Ondanks zijn tiende poleposition rekende Verstappen zich niet rijk. Inhalen op het smalle circuit zou moeilijk worden en zowel hij als Hamilton voorspelde een tactische strijd tussen de teams. En tussen de coureurs: wie zou zijn banden het beste onder controle houden?

'Laatste ronde was de beste voor me'

Hamilton slaagde erin het verschil klein te houden, maar in de slotronden wist de teamleiding van Mercedes dat de winst niet meer te behalen was. Hamilton werd naar binnen gehaald voor een extra pitstop.

Het WK-punt dat op het spel stond, werd daarmee binnengehaald. "De laatste ronde was de beste van de race voor me."

Teambaas Toto Wolff: "We hebben deze race vrijdag en zaterdag verloren. Vooral het technische probleem van Lewis in de tweede vrije training nekte ons, die achterstand loop je niet zomaar in. En poleposition is hier bijna een garantie voor zege."

