Springruiter Thieme verovert voor eigen publiek Europese titel

Springruiter Andre Thieme heeft voor eigen publiek in Riesenbeck de Europese titel veroverd. De Duitser troefde op de rug van Chakaria Martin Fuchs (zilver) en Peder Fredricson (brons) nipt af.

Fuchs begon als koploper aan de finale, die uit twee omlopen bestond. De Zwitser maakte in beide een springfout. Thieme was in de eerste manche foutloos en kon zich een fout veroorloven in de tweede. Fredricson miste het zilver door een tijdstraf (seconde) in de slotmanche.

De vier Nederlandse ruiters speelden een bijrol. Marc Houtzager had zich als enige van hen geplaatst voor de finale, maar de Drent liet die lopen, omdat hij zich kansloos achtte voor een medaille.