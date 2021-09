Bahrain kraait victorie in Benelux Tour: Mohoric wint op Muur, eindzege Colbrelli

Tom Dumoulin maakte opnieuw indruk met een tegenaanval in de laatste vijf kilometer en kwam met Colbrelli in zijn wiel nog bijna bij de Sloveense kampioen, maar die bleef net buiten schot.

Sonny Colbrelli heeft de Benelux Tour op zijn naam geschreven. In de slotrit door de Vlaamse Ardennen, met drie beklimmingen van de Bosberg en de Muur van Geraardsbergen, was de Italiaans kampioen opnieuw ijzersterk al profiteerde hij ook van de aanvalslust van ploeggenoot Matej Mohoric.

Met Mohoric in de kopgroep kon ploeggenoot Colbrelli rustig afwachten in het peloton, waar Mike Teunissen en Tom Dumoulin het tempo bepaalden.

Na de eerste passage van de Muur en de Bosberg bleken dat slechts inleidende beschietingen te zijn geweest. Terwijl de oude kopgroep uiteenspatte, meldden oud-winnaar Matej Mohoric (tweede in het klassement), Victor Campenaerts (derde) en Kasper Asgreen (tiende) zich opeens vooraan.

Daarna wisten vier renners zich pas los te maken van het peloton en niet de minsten. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Daniel Oss (Bora), Casper Pedersen (DSM) en Oscar Riesebeek (Alpecin Fenix). Even later kregen zij gezelschap van zeven renners, waaronder Toms Skujins (Trek) en Dries Devenyns (Deceuninck).

Voordat de renners aan drie plaatselijke ronden rond Geraardsbergen begonnen, moesten eerst nog 100 vlakke kilometers worden afgelegd vanuit startplaats Namen. Wie gehoopt had op een rustige aanloop kwam bedrogen uit: in het eerste uur werd liefst 50,9 kilometer afgelegd.

Colbrelli begon met een comfortabele voorsprong van 51 seconden aan de slotrit van 178 kilometer van Namen naar Geraardsbergen. Dat er toch nog veel mogelijk is, bewees Mathieu van der Poel vorig jaar met een solo van zo'n zeventig kilometer die hem de rit- en de eindzege opleverde.

Op de Bosberg viel Teunissen echter stil en even later werd hij weer ingerekend door het peloton.

Ook Riesebeek hield knap stand vooraan, maar moest bij de tweede passage van de Muur Asgreen, McNulty, Mohoric en Campenaerts toch laten gaan. De vier reden snel een voorsprong van ruim 30 seconden bijeen, reden voor Teunissen om in zijn eentje de sprong te wagen naar de kopgroep.

Op de laatste passage van de Kapelmuur kwam alles weer bij elkaar, maar viel ook de beslissing. Mohoric stormde als eerste naar boven en bracht Colbrelli zo in een zetel. De Italiaan passeerde de top namelijk in het wiel van Asgreen en Tim Wellens en hoefde zo opnieuw geen trap teveel te doen.

In de slotronde werd het gat op de keitjes van de Denderoordberg toch zo goed als dichtgereden. Campenaerts legde zich er niet bij neer en demarreerde, maar dat kostte alleen McNulty de kop.

Toen Asgreen en Colbrelli weer ingerekend waren, ging Tom Dumoulin in de tegenaanval. Maar ook nu dook Colbrelli meteen in het wiel van de Nederlander.

Teunissen en Dumoulin konden niet mee, ook niet met een achtervolgend groepje met onder anderen Danny van Poppel, Peter Sagan en Jasper Stuyven. Achter de ontketende Mohoric werd Wellens gelost door Asgreen, die Colbrelli echter als een schaduw in zijn wiel wist.

Dumoulin bracht de Italiaan zo tot in de laatste meters op flanken van de Muur en zo kon Colbrelli het feestje van zijn ploeg uitbundig vieren: ritwinst Mohoric en eindzege Colbrelli.

Eerste klassementszege Colbrelli

Colbrelli legde zaterdag de basis voor de eindzege met een geweldige solo in de Ardennenrit naar Houffalize. Het is pas de eerste eindzege in een meerdaagse wedstrijd voor de Italiaans kampioen, die al wel 30 zeges (etappes en eendaagse wedstrijden) op zijn palmares heeft.