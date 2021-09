Bij een aanvaring tussen twee motorboten op de Maas zijn vijf mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaargewond.

Volgens de politie was de aanvaring rond 15.30 uur in de Limburgse plaats Herten. Een van de boten is gezonken. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig, met onder meer een helikopter en vier ambulances. 1Limburg schrijft dat een vrouw bewusteloos uit het water werd gehaald.

Wat de oorzaak van het ongeluk is, is nog onbekend.