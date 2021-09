Aanvaring motorboten op Maas: vijf gewonden, van wie twee zwaargewond

Bij een aanvaring tussen twee motorboten op de Maas zijn vijf mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zeer ernstig gewond. Hun toestand is zorgwekkend, zegt een woordvoerder van de politie.

De aanvaring was rond 15.30 uur in de Limburgse plaats Herten. De toedracht is nog onduidelijk. Meerdere hulpdiensten rukten uit, meldt 1Limburg. Een van de boten is gezonken.

Een van de twee zwaargewonden, een man, is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. De andere zwaargewonde is een vrouw. Zij ligt in het ziekenhuis van Roermond. Bij de overige drie gewonden is het letsel minder ernstig.

Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. De politie heeft de boot die niet is gezonken in beslag genomen voor het onderzoek naar het ongeluk. Zodra de andere boot is geborgen, wordt ook die in beslag genomen.