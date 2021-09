Van Aert klopt Eekhoff in machtssprint en is eerste leider in Groot-Brittannië

De eerste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië is gewonnen door Wout van Aert. In de rit van 180 kilometer in Cornwall van Penzance naar Bodmin was het geen moment vlak, maar de ploegen van Van Aert (Jumbo-Visma) en Cavendish (Deceuninck) maakten al snel duidelijk dat avonturiers vandaag geen kans zouden maken.

De steile finish was namelijk op het lijf geschreven van mannen als Julian Alaphilippe en Wout van Aert. De Franse wereldkampioen begon als eerste, maar viel stil en werd makkelijk voorbijgereden door Van Aert.

De Belgisch kampioen - die zijn eerste wedstrijd reed sinds de Olympische Spelen - werd alleen nog bedreigd door de sterk opzettende Nils Eekhoff, maar hield genoeg over voor de zege.