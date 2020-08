Inter verslaat Bosz' Leverkusen en bereikt halve finales Europa League

Inter-spits Romelu Lukaku is niet van de bal te krijgen door Leverkusen-verdediger Edmond Tapsoba - Pro Shots

Internazionale heeft zich ten koste van Bayer Leverkusen geplaatst voor de halve finales van de Europa League. Met Stefan de Vrij in de basis won Inter in Düsseldorf met 2-1 van de ploeg van coach Peter Bosz en linksback Daley Sinkgraven. Het is voor het eerst sinds 2010, het jaar dat de Champions League gewonnen werd, dat Inter weer in een halve finale van een Europees toernooi staat. Inter nam al na een kwartier de leiding. De Belgische spits Romelu Lukaku draaide zich goed vrij in het strafschopgebied van Leverkusen. Zijn schot kon nog worden geblokt door Sinkgraven, maar in de rebound had de defensie van Leverkusen geen antwoord op het fraaie 'buitenkantje rechts' van Nicolò Barella.

De spelers van Internazionale vieren de openingstreffer tegen Bayer Leverkusen - Pro Shots

Leverkusen kreeg geen enkele grip op de wedstrijd en na twintig minuten stond het al 2-0. Ashley Young vond Lukaku, die zijn lichaam goed gebruikte om Edmond Tapsoba van zich af te houden. De verdediger van Leverkusen trok Lukaku naar beneden, maar de Belg schoot de bal al vallend binnen. Het was de zesde Europese wedstrijd op rij waarin Lukaku doel trof voor Inter.

Nog geen twee minuten later mocht Leverkusen doelman Lukas Hrádecký bedanken dat het geen 3-0 werd. Oog in oog met Lukaku hield de Fin zijn ploeg met een puike redding op de been. In plaats van een vroege beslissing, viel er uit het niets een doelpunt aan de andere kant. Na een combinatie met Kevin Volland trof Kai Havertz doel en kwam Leverkusen terug in de wedstrijd. Lang leek de ploeg van Bosz niet te kunnen genieten van die aansluitingstreffer. In de ogen van scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande maakte Sinkgraven hands in zijn eigen strafschopgebied. Lukaku stond al klaar om de penalty te nemen, maar de VAR draaide de beslissing terug. Uit de herhaling bleek namelijk dat Sinkgraven de bal met zijn schouder raakte.

Teleurstelling bij Leverkusen-trainer Peter Bosz - Pro Shots