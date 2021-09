Verstappen wint op kolkend Zandvoort en herovert eerste plaats in WK-stand

Blijdschap bij Max Verstappen - ANP

Max Verstappen is winnaar geworden van de Grand Prix van Nederland. Voor de kolkende oranjezee op Zandvoort heroverde de coureur van Red Bull Racing tevens de leiding in de WK-stand. Het was die 36 jaar wachten waard, de ontlading die Verstappen teweegbracht met zijn zege. Zo is hij de opvolger van Niki Lauda, die de beste was in 1985. Een tijdperk waarin de Formule 1 nog niet eens had kennisgemaakt met Verstappens vader Jos.

Het meest besproken evenement van het land kwam er mede dankzij zoon Max, die voor de aantrekkingskracht van de sport zorgde door zich als eerste Nederlandse coureur te kunnen meten met de wereldtop. Max is een toekomstig wereldkampioen, wisten de fans al zeker vijf jaar geleden. En in Zandvoort konden ze het nu eindelijk met eigen ogen zien, waar de 23-jarige Limburger in zijn eentje de twee Mercedessen afschudde. De ongenaakbare zilverpijlen, tot dit seizoen dan. Hulp van ploeggenoot Sergio Pérez hoefde Verstappen namelijk niet te verwachten, zijn Mexicaanse teamgenoot die door een straf vanwege een motorwissel van de laatste plaats moest starten.

Max Verstappen op het circuit van Zandvoort - ANP

WK-leider Lewis Hamilton kon op zijn beurt wel op de steun Valtteri Bottas rekenen, ook al leek Verstappen na een bliksemstart vanaf poleposition al snel een gewonnen race te rijden. Maar Bottas besloot nog wat langer door te rijden op zijn versleten banden, waardoor het ineens spannend werd. Waar Verstappen na zijn eerste pitstop moest vechten om de Fin te passeren, kreeg Hamilton vrij baan van zijn ploeggenoot. Ineens werden de marges bovenin kleiner en leek Hamilton nog een voordeeltje te hebben bij zijn tweede bandenwissel. Racetalent Maar niet de vooraf bedachte bandenstrategie gaf de doorslag, maar het pure racetalent van Verstappen. Red Bull anticipeerde sterk op de tactiek van Mercedes, waarna Verstappen de eerste plaats glansrijk verdedigde. Op spectaculaire inhaalacties werden de 70.000 toeschouwers niet getrakteerd. En ook de gevreesde chaos bleef uit, in de nauwe bochten.

Lewis Hamilton op Zandvoort - ANP

Maar spannend was het tot de laatste ronde, zoals ook de strijd om de wereldtitel dit seizoen na een jarenlange alleenheerschappij van Mercedes naar een ongekende climax lijkt te gaan. Drie punten meer heeft Verstappen dan de zevenvoudig wereldkampioen, voor zo'n relatief kleine marge koopt de Nederlander nog helemaal niks. In de tijd dat ook corona nog angst zaait, want zo werd Kimi Räikkönen vanwege een positieve test zonder pardon voor de race naar huis gestuurd. Honderd miljoen Een onvergetelijke rentree van de Formule 1 in Nederland kunnen de fans wel alvast in hun zak steken. In alle euforie zullen ze de realiteit even vergeten, alles wat er te doen was rond de organisatie van dit evenement. Over de hele wereld keken ze namelijk met tientallen miljoenen, misschien wel meer dan honderd miljoen mensen naar Nederland. Waar Max Verstappen een klein landje in extase bracht.