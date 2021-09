De uitzending van 5 september: 20 jaar na 9/11 / Geen sollicitatiegesprek, wel een baan

20 jaar na 9/11

Aanstaande zaterdag is het precies 20 jaar geleden dat de Verenigde Staten werden opgeschrikt door een serie terreuraanslagen. De komende dagen berichten we over de nasleep van elf september in de Amerikaanse samenleving, in de buitenlandpolitiek en in het islamdebat.

Vanavond deel één: de dag zelf, met het verhaal van het restaurant Windows on the World dat gevestigd was boven in de noordtoren van het World Trade Center.