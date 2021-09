Laatste Terugblik Tokio: nu dan écht afgelopen, Parijs 2024 heeft al primeur

Met maar liefst 25 gouden medailles kan de paralympische equipe terugkijken op uiterst succesvolle Spelen. "Ik kan niet anders zeggen dan dat ik heel trots ben", zegt chef de mission Esther Vergeer . "Niet alleen met de medailles, maar ook met de kwaliteit die is geleverd."

De laatste Terugblik Tokio is een feit. Japan heeft de Paralympische Spelen officieel afgesloten en alle overgebleven Nederlandse paralympiërs vliegen weer terug naar huis.

Een van de speerpunten van de rolstoelbasketbalster is het transparanter maken van het classificatiesysteem. Vergeer onderschrijft dat speerpunt maar al te graag. De afgelopen jaren is de kritiek op het systeem weer flink opgelaaid.

Er was ook nog een bijzonder moment voor rolstoelbasketbalster Jitske Visser weggelegd tijdens de sluitingsceremonie. Visser werd namelijk verkozen in de atletencommissie van het Internationaal Paralympisch Comité.

Vergeleken met de vorige Spelen in Rio de Janeiro (toen 17 keer goud) heeft Nederland het uitstekend gedaan. Sterker nog, de paralympische ploeg kreeg dat voor elkaar met een aanzienlijk kleinere ploeg dan vijf jaar geleden.

Met 25 gouden, 17 zilveren en 17 bronzen medailles mag Nederland spreken van een van de meest succesvolle Spelen ooit. Nederland eindigde met een totaal aantal van 59 medailles op de vijfde plek in het medailleklassement en was sinds 1988 (toen 31 keer goud) niet meer zo succesvol.

Met de sluitingsceremonie heeft de organisatie in Japan het stokje overgedragen aan Parijs. In 2024 is de Franse hoofdstad het decor van de Olympische en Paralympische Spelen.

Parijs 2024 mag meteen een primeur op zijn conto schrijven: voor het eerst in de geschiedenis zijn de logo's van zowel de Olympische Spelen als de Paralympische Spelen gelijk aan elkaar. Alleen de olympische ringen en de paralympische agito's onder de logo's zijn anders

Bekijk hieronder de logo's van Parijs 2024, swipe om de verschillende logo's van Tokyo 2020 en Rio 2016 te zien.