Kansen missend Ajax krijgt rekening gepresenteerd door FC Twente: 0-1

De eerste topper in de eredivisie voor vrouwen is een prooi geworden voor FC Twente. Uit een van de spaarzame kansen sloeg Kayleigh van Dooren diep in de tweede helft toe: 0-1.

De Amsterdammers hadden weliswaar het betere van het spel, maar de ploeg van trainer Danny Schenkel verprutste diverse mogelijkheden.

In de eerste helft kreeg Nikita Tromp de bal op een presenteerblaadje na een fraaie aanval, maar de spits faalde opzichtig in de afwerking. Eerder schoot Soraya Verhoeve van dichtbij op keepster Daphne van Domselaar.