Honderden jongeren bijeen op illegale raves, politie grijpt niet in

Vannacht zijn er illegale feesten geweest in natuurpark De Meinweg in de buurt van Roermond en in het Hoge Bergse Bos in Zuid-Holland. Beide feesten waren volgens de politie te groot om in te grijpen. Er zijn geen boetes uitgedeeld.

Agenten in Roermond kregen rond 03.00 uur een melding van een groot feest in een oude tunnel in natuurpark De Meinweg, bij Herkenbosch. Daar troffen ze zo'n 400 feestende jongeren aan.

"De agenten hebben gezegd dat de muziek moest stoppen en dat iedereen om 06.00 uur weg moest zijn", zegt een woordvoerder van de politie. Ingrijpen was volgens de politie onbegonnen werk. "Dan hadden we de ME moeten inzetten."

Toen de agenten om 06.00 uur terugkeerden, was de muziek gestopt, waren de feestgangers naar huis en was het gebied rondom de tunnel opgeruimd.

Files

Ook in Zuid-Holland grepen agenten niet in bij een groot feest in het Hoge Bergse Bos. Omwonenden hadden de politie gebeld vanwege geluidsoverlast van het feest waar meer dan duizend jongeren op af waren gekomen. Het was zo druk dat er lange files op de wegen naar het bos en de parkeerplaatsen stonden. Omdat de avond volgens de politie zonder ongeregeldheden verliep, ging het feest door tot diep in de nacht.

"Ingrijpen kan tot escalatie leiden en in de nachtdienst zijn er gewoon niet zoveel agenten als overdag", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep Rijnmond.