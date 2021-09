Van Vleuten schrijft Vuelta Challenge op haar naam, slotrit voor Kopecky

Annemieke van Vleuten de sterkste in Spanje - AFP

Annemiek van Vleuten heeft het eindklassement van de Vuelta Challenge aan haar imposante erelijst toegevoegd. De kopvrouw van Movistar greep zaterdag met een lange solo de macht in de vierdaagse etappekoers. In de slotrit naar Santiago de Compostela kwam haar leiderstrui niet in gevaar. De zege in de slotrit was voor de Belgische kampioene Lotte Kopecky, die de Italiaanse kampioene Elisa Longo Borghini versloeg in een sprint-à-deux.

Van der Breggen in de aanval De slotrit van 107,9 kilometer naar Santiago de Compostela kende geen enorme obstakels, maar was ook allesbehalve vlak. Veel rensters dachten dan ook kans te maken op de ritzege en zo ontstond al vroeg een omvangrijke kopgroep met daarin onder anderen Anna van der Breggen, Shirin van Anrooij, Janneke Ensing en Amber Kraak. Op 25 kilometer van de finish waren alleen Van der Breggen, Van Anrooij, de Wit-Russische Alena Amaliusik en de Amerikaanse Leah Thomas nog over.

Van Vleuten maakte zich niet druk om de aanvalspogingen. Haar voorsprong van ruim anderhalve minuut op de Zwitserse Marlen Reusser was comfortabel en dus mochten haar ploeggenoten voor eigen kans gaan. Dat deed Thomas met verve. Op tien kilometer van de finish demarreerde de Amerikaanse van Movistar en hield stand tot in de laatste kilometer. Op 200 meter van de streep werd ze alsnog ingerekend door Kopecky en Longo Borghini. Bij de olympische wegrace in Japan hield Longo Borghini de Belgische nog van het brons, maar nu waren de rollen omgedraaid. In een enerverend sprintje was Kopecky duidelijk de betere.

Van Vleuten kwam 16 seconden later over de streep in het verbrokkelde peloton en verzekerde zich zo van de eindwinst. De 38-jarige Nederlandse verloor in de eerste etappe bijna twee minuten op de Zwitserse Marlen Reusser, maar maakte die achterstand meer dan goed met zeges in de korte klimtijdrit en vooral in de machtige solozege van zaterdag.

Marlen Reusser, Annemiek Van Vleuten en Elise Chabbey op het erepodium - AFP