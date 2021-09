Herlings pakt MXGP-dagzege in Turkije en loopt in op Gajser

De Nederlandse KTM-coureur liep in het algemeen klassement zeven punten in op Tim Gajser. Het gat met de koploper bedraagt nu 36 punten. Herlings staat vijfde, maar de onderlinge verschillen zijn klein.

Jeffrey Herlings heeft de MXGP-race van Turkije op zijn naam geschreven. Na het winnen van de eerste manche was de tweede plek in de tweede manche voldoende voor de dagzege.

Herlings moest zich ook in de tweede manche opwerken naar een podiumplek. Na een matige start reed hij op de tiende positie, maar Herlings knokte zich naar voren, ook geholpen door valpartijen van Pauls Jonass en Antonio Cairoli.

In de laatste ronde passeerde de Nederlander de jonge Spanjaard Jorge Prado, maar de leidende Gajser bleek niet meer in te halen.

Hersteld

Gajser stelde in de eerste manche nog teleur met een zesde plaats. Herlings, hersteld van zijn in Oss opgelopen schouderkwetsuur, startte vanaf plek vier, kwam steeds beter in zijn ritme en achterhaalde Romain Febvre en landgenoot Glenn Coldenhoff. Uiteindelijk moest ook Prado eraan geloven.

Achter de Spanjaard eindigde de Let Pauls Jonass op de derde plek. Coldenhoff kwam als achtste over de meet.

Aankomende woensdag wordt er wederom een MXGP-race gehouden op het circuit in Afyonkarahisar.