Herlings de sterkste in eerste manche MXGP in Turkije

Jeffrey Herlings wins MXGP race 1 here in Turkey 🇹🇷! #BitciMXGPTurkey #MXGP #Motocross @bitcicom pic.twitter.com/MobVpVZPtr

Achter de Spanjaard eindigde de Let Pauls Jonass op de derde plek. Regerend wereldkampioen Tim Gajser werd slechts zesde. Coldenhoff kwam als achtste over de meet.

Herlings, hersteld van zijn in Oss opgelopen schouderkwetsuur , kwam na een degelijke start steeds beter in zijn ritme en achterhaalde Romain Febvre en landgenoot Glenn Coldenhoff. Uiteindelijk moest ook Prado eraan geloven.

Jeffrey Herlings heeft de eerste manche van de MXGP in Turkije op zijn naam geschreven. De Nederlander, vanaf plek vier gestart, passeerde in de slotfase van de race de van pole gestarte Jorge Prado.

De tweede manche van de MXGP in Turkije is vanaf 15.00 uur via een livestream te volgen op NOS.nl. Het commentaar is van Sebastiaan Timmerman.