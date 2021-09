Bad boy López voegt nieuw hoofdstuk toe aan Movistar-soap: 'Ongehoord, maar mooi'

In de voorlaatste etappe van de Vuelta deed de Colombiaanse 'Superman' iets wat zelden of nooit vertoond is in het professionele wielrennen. Aan het begin van de dag stond López nog derde in het klassement, aan het einde van de dag was zijn naam verdwenen uit de lijst.

Wat was er gebeurd? Op een onbewaakt moment in de koers had López de slag gemist. Terwijl klassementsleider Primoz Roglic, ploeggenoot Enric Mas en vooral zijn concurrenten voor het podium Jack Haig en Adam Yates op kousenvoeten wegslopen, raakte López met landgenoot Egan Bernal verzeild in een achtervolgende groep.

Ook Maarten Ducrot, oud-renner en wielercommentator, had met open mond zitten kijken. "Hij werd geflikt in de koers. Je moet je voorstellen hoe dat gaat in zo'n groep. Iedereen zit daar López uit te lachen. Jij wil toch zo graag op het podium? Rijd het gat maar dicht. Doe je het niet? Ook goed."

Boosheid en frustratie

Wat daarna gebeurde is zelden vertoond in het professionele wielrennen. Uit pure boosheid en frustratie gooide López zijn fiets aan de kant en weigerde weer op te stappen. De beelden kwamen niet live in de uitzending, maar verslaggevers van de Spaanse televisie legden het tafereel wel vast.