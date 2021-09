Nederland vijfde in medailleklassement, sinds 1988 niet meer zo succesvol

In totaal deden er 73 atleten mee in Tokio, tegenover 126 in Rio de Janeiro. Het verschil met het totaal aantal medailles? Slechts drie. Het aantal gouden medailles werd zoals gezegd overtroffen.

Met 25 gouden, 17 zilveren en 17 bronzen medailles mag Nederland spreken van een van de meest succesvolle Spelen ooit. Nederland eindigde met een totaal aantal van 54 medailles op de vijfde plek in het medailleklassement en was sinds 1988 (toen 31 keer goud) niet meer zo succesvol.

Plat was met drie gouden medailles de absolute koning , de vier jaar jongere Mitch Valize volgt in de voetsporen van zijn landgenoot en won twee gouden medailles op de weg. Hij werd paralympisch kampioen op de tijdrit en bij de wegwedstrijd.

Nederland was heer en meester bij het wielrennen op de weg. Door alle verschillende klassen waren er bij het wegwielrennen 34 medaillewedstrijden te rijden. Nederland haalde in 10 medaillewedstrijden een totaal van 12 medailles: zeven keer goud, twee keer zilver en drie bronzen medailles.

Om 13.00 uur Nederlandse tijd begint de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen 2020 in Tokio. De hele ceremonie is live te volgen via NPO 1, op NOS.nl en in de NOS-app via de livestream.

Vanavond is er om 18.10 uur op NPO 1 nog een terugblik op de Spelen. Herman van der Zandt blikt samen met Jiske Griffioen, Marc van de Kuilen en Simon Boer terug op de Nederlandse prestaties in Tokio.