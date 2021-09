Tienduizenden mensen in Amsterdam bij mars tegen coronamaatregelen

In Amsterdam hebben tienduizenden mensen meegelopen in een demonstratieve tocht van zeven kilometer door het centrum van de stad. Rond 16.30 uur waren de meeste demonstranten aangekomen op de Dam, het eindpunt van het protest.

Met de organisatie was oorspronkelijk afgesproken dat het protest rond 15.00 uur zou eindigen, maar dit liep uit. Wel mocht de tocht afgemaakt worden van de gemeente.

Nog voor het begin van de mars liet de gemeente Amsterdam weten dat het te druk was in het centrum en werden mensen opgeroepen om zich niet meer aan te sluiten. Volgens een woordvoerder van de gemeente was de sfeer tijdens de mars gemoedelijk.

Het motto van de manifestatie was 'Samen voor Nederland'. Initiatiefnemer was Michel Reijinga, die al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen organiseerde onder de noemer 'koffiedrinken', op het Museumplein in de hoofdstad.

Huizentekort en toeslagenaffaires

Reijinga zei voor aanvang dat hij zo'n 50.000 deelnemers verwachtte en noemde het "de grootste demonstratie sinds de intrede van de coronamaatregelen". Volgens de organisatie was het protest niet alleen tegen de huidige coronamaatregelen gericht, maar ook tegen "toeslagenaffaires, huizentekorten en de Groningen-affaire".

Op beelden is te zien dat demonstranten vlaggen, gele paraplu's en hartjesballonnen bij zich droegen. Op protestborden waren leuzen als "QR gaat te ver" en "Covidvaccin is vergif" te lezen.