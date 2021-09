Ondanks US Open-succes Van de Zandschulp: 'In spelerslounge nog niet herkend'

"Goede vraag", zegt Van de Zandschulp een dag na zijn overwinning. "Ik heb dit jaar al wel laten zien dat ik van zulke jongens kan winnen, maar nu zet ik het wat langer door. Misschien komt het voor sommigen uit de lucht vallen, maar ik wist wel dat ik het in me had . Ik moest het alleen nog laten zien."

De 25-jarige tennisser is de eerste Nederlandse man in de achtste finales van een grandslamtoernooi sinds Sjeng Schalken in 2004 op Wimbledon. Waar komt die goede vorm ineens vandaan?

Botic van de Zandschulp had een jaar geleden nog nooit een grandslamtoernooi gespeeld en nu staat hij - na de Australian Open (eerste ronde), Roland Garros (tweede ronde) en Wimbledon (tweede ronde) - zomaar in de achtste finales van de US Open.

Opmerkelijk is wel dat Van de Zandschulp in de zes wedstrijden die hij in New York speelde (drie in het kwalificatietoernooi en drie in het hoofdtoernooi), zes keer op achterstand kwam en in ieder geval de eerste set verloor. "De eerste wedstrijden was het echt wennen, want ik had nog nooit in de Verenigde Staten gespeeld."

"Casper Ruud en Facundo Bagnis speelden allebei heel goed en daarom wonnen zij de eerste set", vertelt Van de Zandschulp. "Gelukkig kon ik het daarna omdraaien. Ik heb deze week wel goed tennis laten zien en heel constant gespeeld."

Kwartfinales mogelijk?

In de achtste finales treft Van de Zandschulp vandaag om 17.00 uur opnieuw een Argentijnse speler: Diego Schwartzman, de nummer veertien van de wereld. "Ik ga hetzelfde doen als in de andere wedstrijden, namelijk van mijn eigen spel uitgaan", legt Van de Zandschulp uit. "Het heeft me elke wedstrijd nog geholpen hier en het spel van Diego ligt mij ook wel."