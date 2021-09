Van der Poel nog langer bij Alpecin-Fenix: 'Voelt als tweede familie'

Mathieu van der Poel heeft zijn contract bij wielerploeg Alpecin-Fenix tussentijds verlengd. De 26-jarige Nederlander ligt nu tot eind 2025 vast bij de Belgische formatie.

"Ik ben erg blij om bij te tekenen bij een team dat voelt als een tweede familie", aldus Van der Poel, die zich tien jaar geleden aansloot bij Alpecin-Fenix.

"Ik wil niet te ver vooruitkijken, maar mijn droom is om in de komende jaren wereldkampioen te worden op de weg, bij het veldrijden en het mountainbiken. Zeer waarschijnlijk zal ik deze drie disciplines blijven combineren tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs."