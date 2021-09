EOD maakt zelfgemaakt explosief uit Hoensbroek onschadelijk

De politie heeft in Hoensbroek, in de gemeente Heerlen, zeker vijftien woningen ontruimd. Dit gebeurde nadat de politie een melding binnen had gekregen over een explosief op de Hommerterweg.

Explosievenexperts van de EOD hebben het explosief meegenomen om het in een zandgroeve in Landgraaf tot ontploffing te brengen. Het gaat om een zelfgemaakt projectiel. Wie het in Hoensbroek heeft neergelegd, moet nog worden uitgezocht.

De politie sloot de wegen in de buurt af voor alle verkeer en voor voetgangers. Rond 13.15 uur mochten de bewoners weer naar huis.