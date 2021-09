Zverev door op US Open na opgave Sock, Shapovalov naar huis

Sock kon het niveau echter niet vasthouden. Al vroeg in de tweede set werd hij op de baan door een fysio geholpen aan een lies, waarna zijn spel alleen maar minder werd. In de vierde set vond de 28-jarige Amerikaan het welletjes en staakte hij de strijd.

De Amerikaan speelde een fantastische eerste set. "Jack was geweldig. Hij sloeg volgens mij iets van 3.000 winners in die set en maakte geen enkele onnodige fout", keek Zverev gekscherend terug. "Als hij zo door was gegaan, had ik na anderhalf uur mijn koffers kunnen pakken en een vakantie kunnen boeken. Dan had ik volgende week lekker in Zuid-Frankrijk gezeten."

Alexander Zverev heeft de achtste finales van de US Open bereikt. De verliezend finalist van vorig jaar zag zijn opponent Jack Sock in de vierde set opgeven met een liesblessure: 3-6, 6-2, 6-3, 2-1.

Voor Denis Shapovalov viel al in de derde ronde het doek. De als zevende geplaatste Canadees was in New York niet opgewassen tegen Lloyd Harris, die met 6-4, 6-4, 6-4 aan het langste eind trok.

Harris (ATP-46) verraste vorige maand Rafael Nadal al in Washington en was Shapovalov in januari ook al eens de baas. De 24-jarige Zuid-Afrikaan maakte in de tweede en derde set een vroege break achterstand ongedaan en deelde daarna op 4-4 de beslissende tik uit.

Shapovalov stond eerder deze zomer in de halve finales van Wimbledon. Vorig jaar haalde hij op de US Open nog de kwartfinales.