Amerikaanse Rogers laat zich inspireren door video uit 1980 en stunt tegen Barty

Shelby Rogers legt het moment van haar stuntzege op Ashleigh Barty bij de US Open vast met een selfie. - AFP

Ashleigh Barty is in de derde ronde van de US Open verrassend uitgeschakeld. De nummer één van de wereld verspeelde in de derde set een ruime voorsprong en zag Shelby Rogers met 6-2, 1-6, 7-6 (5) met de zege aan de haal gaan. Wimbledonwinnares Barty had de vorige vijf duels met de mondiale nummer 43 gewonnen, waarvan er vier dit jaar waren. Na een sterke start van de Amerikaanse leek de Australische het tij toch eenvoudig te keren. Barty, die op de US Open nog nooit de kwartfinales haalde, liep in de derde set uit naar 5-2. Ze verzuimde echter tot twee keer toe de wedstrijd uit te serveren, stapelde fout op fout en blies opnieuw een vroege aftocht in New York.

Met dank aan de humor van Gerulaitis Shelby, de enig overgebleven Amerikaanse op Flushing Meadows, gaf na afloop een opvallende verklaring voor haar stunt. "Vanmorgen heb ik nog gekeken naar een video van Vitas Gerulaitis", vertelde ze schaterlachend. De flamboyante Gerulaitis, afkomstig uit Brooklyn, behoorde in de jaren '70 en '80 tot de mondiale tennistop. De voormalig nummer drie van de wereld won onder meer de Australian Open en speelde de finale op de US Open en Roland Garros. Alleen van landgenoot Jimmy Connors wist Gerulaitis maar niet te winnen. Tot de halve finales van het Masters-toernooi van 1980. Nadat Gerulaitis eindelijk een keer aan de goede kant van de score had gestaan merkte hij op, met flink wat onderkoelde humor: "Laat het een les zijn voor jullie allen. Niemand verslaat Vitas Gerulaitis 17 keer op rij."

Vitas Gerulaitis op de baan tijdens Roland Garros in 1982. - AFP

Om een zesde nederlaag op rij tegen Barty te voorkomen kon Shelby ook terugvallen op haar eigen lessen. "Ik maak vrij veel aantekeningen over andere spelers. Zo'n beetje de helft van mijn boekje gaat over Ash (Barty, red.). Ze is niet voor niets nummer een van de wereld. Ik zou alles uit de kast moeten halen om haar te kunnen verslaan. Dat heb ik gedaan."